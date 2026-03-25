В Казани суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации в пользу несовершеннолетнего, получившего травму позвоночника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с родителей подростка, сломавшего позвоночник школьнику, взыскали 440 тысяч

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Казани с родителей подростка, сломавшего позвоночник школьнику, взыскали 440 тысяч

Установлено, что в апреле 2025 года между подростками произошел конфликт возле одного из домов на проспекте Победы. В результате один из них получил серьезную травму.

По решению Приволжского районного суда Казани с родителей обидчика взыскано 40 тыс. руб. материального ущерба и 400 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Анна Кайдалова