В Прикамье закрыли все ледовые переправы

В Гайнском округе закрыта последняя действовавшая в регионе ледовая переправа, соединяющая поселок Гайны и урочище Пернаяг, через реку Каму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

В МЧС Прикамья напомнили, что выход на лед крайне опасен для жизни, с каждым днем структура льда меняется, и если вчера толщина была способна выдержать нагрузку грузового автомобиля, то уже сегодня лед может не выдержать вес человека.

Выход людей и выезд автотранспорта на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечет предупреждение или наложение административного штрафа.