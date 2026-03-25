Убийство журналиста расценили как теракт

В военном суде в Москве начался процесс по делу командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Он заочно обвиняется в теракте в Курской области, в результате которого погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Ранее Бровди по приговору другого суда получил 18 лет колонии за террористическую атаку на Крым.

Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева

Военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева

Второй Западный окружной военный суд в заочном режиме приступил к рассмотрению уголовного дела Роберта Бровди (позывной Мадьяр). Его считают ответственным за проведение в марте 2025 года атаки в Курской области, из-за которой погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Действия фигуранта были квалифицированы следствием как теракт, совершенный организованной группой, повлекший смерть человека, значительный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия.

В 2022 году Роберт Бровди организовал подразделение «Птицы Мадьяра». Оно первым в ВСУ стало специализироваться на использовании БПЛА для разведки и ударных операций.

В 2024 году «Птицы Мадьяра» были преобразованы в 414-ю отдельную бригаду беспилотных систем в составе ВСУ. В 2025 году Бровди был назначен командующим силами беспилотных систем ВСУ, сменив на этом посту полковника Вадима Сухаревского.

По версии обвинения, неустановленные лица из числа высшего военно-политического руководства Украины разработали общий план совершения терактов. Указом президента Украины от 6 февраля 2024 года созданы силы беспилотных систем ВСУ, командующим назначен Вадим Сухаревский (позывной Барсук). 414-я бригада ВСУ, которой командует Бровди, действовала в составе организованной группы, исполняя приказы Сухаревского и вышестоящих лиц.

С применением беспилотников бойцы бригады, как указано в обвинительном заключении, умышленно установили взрывное устройство с зарядом около 2 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное внеконтактным датчиком цели, на участке дороги в Курской области.

26 марта 2025 года с 5:00 до 6:00 на участке дороги в 7 км от села Забужевка Беловского района Курской области произошел подрыв при проезде автомобиля с журналистами «Первого канала». В результате Анна Прокофьева погибла. Участники съемочной группы и сопровождавшие их лица получили тяжелые ранения. Также был уничтожен автомобиль УАЗ. Материальный ущерб, как указано в деле, составил 51 тыс. руб.

Во время судебного заседания представителем гособвинения были оглашены письменные показания потерпевших и свидетелей, которые явиться в суд лично не смогли или отказались. Один из свидетелей рассказал, что после взрыва его «отбросило взрывной волной назад в заднюю дверь», Анна Прокофьева при этом осталась в машине. Она находилась на переднем сиденье и, судя по всему, оказалась ближе всех к эпицентру взрыва.

Также из речи прокурора стало ясно, что генеральный секретариат Интерпола отклонил запрос на объявление Бровди в международный розыск (выдачу «красного циркуляра»).

«Решить вопрос об организации международного розыска по каналам Интерпола в настоящее время не представляется возможным, осуществить задержание в Российской Федерации для участия в расследовании и судебном разбирательстве также не представляется возможным»,— заявил гособвинитель.

Адвокат подсудимого заявила, что с предъявленным обвинением она не согласна, так как, по ее мнению, такого же мнения придерживался бы ее подзащитный, если бы участвовал в процессе.

Отметим, что это уже второе уголовное дело в отношении Бровди. 20 марта 2026 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, признав виновным в содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) — за участие в организации атаки беспилотников на объекты в Крыму. Дело поступило в суд осенью 2025 года.

27 марта в военном суде пройдут прения по второму уголовному делу Бровди, а затем судья вынесет приговор.

Ефим Брянцев