Сийярто обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы в Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель участвует во вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в стране. Поводом стала реакция Еврокомиссии на публикации западных СМИ о его контактах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Фото: Virginia Mayo / AP Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

«Пресс-секретарь Еврокомиссии заявил, что верховный представитель по иностранным делам поговорит со мной о том, почему я разговаривал с министром иностранных дел России во время перерыва между заседаниями совета ЕС»,— сказал господин Сийярто

Министр подчеркнул, что считает естественным проводить консультации с третьими странами, включая Россию, если решения ЕС затрагивают национальные интересы. По его словам, такие контакты осуществляются также с США, Турцией, Сербией, Китаем и другими государствами. Петер Сийярто отметил, что венгерская сторона не намерена отказываться от защиты своих интересов, несмотря на внешнее давление.

Washington Post со ссылкой на источники писала о якобы регулярных звонках господина Сийярто Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях глав МИД ЕС. Венгерское правительство 23 марта обнародовало аудиозапись, на которой журналист признается в передаче телефонных номеров главы МИД Венгрии иностранным спецслужбам для слежки.