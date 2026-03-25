Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Американский стриминговый сервис Netflix подал в Роспатент заявку на регистрацию одноименного товарного знака. Документы были направлены в ведомство 23 марта, сообщает ТАСС.

Знак планируют зарегистрировать по четырем классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая программное обеспечение, онлайн-сервисы, маркетинг и производство аудиовизуального контента.

Глава Роспатента Юрий Зубов отмечал, что иностранные компании продолжают регистрировать и продлевать товарные знаки в России для сохранения прав и репутации даже при ограниченном присутствии на рынке. Netflix объявил об уходе из России в 2022 году.