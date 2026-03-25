Жительница Сибая смогла подтвердить инвалидность после вмешательства прокуратуры

В августе 2025 года жительнице Сибая в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан» установили инвалидность первой группы, но подтверждающие документы не предоставили. Как пояснили в прокуратуре Башкирии, сотрудники бюро потеряли оригинал документа. На просьбу выдать сибайке справку ей отказали.

Прокуратура Сибая внесла представление руководителю учреждения Виталию Смирнову, по результатам которого инвалид получила дубликат справки, а сотрудник бюро — дисциплинарное взыскание, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова