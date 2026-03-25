Российские власти потратят более 80 млрд рублей на усиление фильтрации интернет-трафика

К 2030 году Минцифры планирует увеличить пропускную способность автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ) в 2,5 раза. Это следует из приказа о плане деятельности ведомства, с которым ознакомился «Ъ».

Как указано в документе, пропускная способность АСБИ к 2030 году должна составить 954 Тбит/с. Согласно более ранним планам этот показатель хотели увеличить только до 752,6 Тбит/с. Уже в 2026-м 100% трафика российского сегмента интернета будет обрабатываться АСБИ, указано в плане.

На 14,9 млрд руб. — до 83,7 млрд руб. — предложено увеличить объем средств, направляемых на федпроект «Инфраструктура кибербезопасности». Большую часть из них выделят на увеличение пропускной способности и обновление АСБИ. В Роскомнадзоре сообщили «Ъ», что показатели масштабируются в соответствии с «ростом трафика операторов связи».

АСБИ состоит из оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), устанавливаемого на сетях операторов связи. Оно используется для блокировок ресурсов и противодействия DDoS-атакам. ТСПУ пропускает через себя весь трафик сети, отличая его содержание по типу — например, трафик мессенджера от заблокированной соцсети.

