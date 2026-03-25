В полиции рассказали, в каких учебных заведениях Перми больше всего дропперов

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, 31% лиц, занимающихся дропперством (передачей банковских карт для незаконных операций), несовершеннолетние. Об этом рассказала начальник отдела краевого главка по делам несовершеннолетних Оксана Пирогова на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в финансовой сфере. По ее словам, в учебных заведениях на территории Пермского края выявлено 394 очага «поражения дропперством».

Активное участие в дропперстве принимают учащиеся заведений среднего профессионального образования. Наибольшее число дропперов выявлено в Пермском химико-технологическом колледже (270 учащихся), в торгово-технологическом колледже (192 учащихся), а также Березниковском колледже строительных технологий и креативных индустрий (170 учащихся).

Еще более 120 случаев установлено в Пермском колледже транспорта и сервиса, Краевом индустриальном техникуме и Лысьвенском политехническом колледже.

В отношении 13 несовершеннолетних возбуждены уголовные дела.