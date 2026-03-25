ТАСС: самолет ВВС Швеции несколько часов летает над Черным морем

Самолет Военно-воздушных сил Швеции в настоящее время совершает полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. «РИА Новости» на основании полетных данных подсчитало, что разведывательный самолет Швеции находится над Черным морем на протяжении четырех часов.

«Самолет Gulfstream, принадлежащий ВВС Швеции, уже не первый раз кружит над Черным морем, прежде всего западной его частью, сегодня он находится над нейтральными водами уже несколько часов на высоте свыше 13 км»,— сообщил источник ТАСС. По его словам, Gulfstream вылетел с аэродрома в шведском городе Линчепинг.

По данным «РИА Новости», самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV поднялся в воздух в Линчепинге около 9:00 мск. Примерно к 11:20 мск он достиг берега Черного моря. Затем борт стал летать по траектории петли западнее берегов Румынии и Черногории. Полет проходит на высоте порядка 13,7 км, указано в публикации.

18 марта ТАСС сообщал, что над нейтральными водами Черного моря находился самолет радиоэлектронной разведки, принадлежащий Военно-воздушным силам Великобритании. Источник агентства тогда сообщил, что полет проходил на высоте около 10 км, его траектория не затрагивала коридоры, по которым следуют гражданские самолеты.