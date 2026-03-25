Жителя Ростова обвинили в краже 2,6 млн рублей у участника СВО

В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Ростова-на-Дону. Его обвиняют в краже денег у военнослужащего – участника СВО, сообщает прокуратура Кубани. Злоумышленник несколько раз переводил средства со счета военнослужащего на свой счет и похитил в общей сложности 2,6 млн руб.

По данным следствия, в октябре 2024 года житель Ростова-на-Дону нашел сим-карту, принадлежащую участнику СВО – жителю Усть-Лабинского района Краснодарского края. Мужчина не стал возвращать сим-карту владельцу, а использовал ее для получения доступа к приложению мобильного банка. С помощью сервиса переводов злоумышленник с октября 2024 года по май 2025 года похищал средства, принадлежащие военнослужащему.

Обвиняемый признал вину. За кражу в особо крупном размере ему грозит лишение свободы до десяти лет.

Анна Перова, Краснодар