Сделки с недвижимостью переходят в «цифру»

На фоне высоких ставок доля сделок с жильем без ипотеки бьет многолетние рекорды, говорят риэлторы. Это повышает спрос на сервисы безопасных расчетов, поскольку покупателям и продавцам приходится самостоятельно решать вопрос передачи крупных сумм.

На этом фоне финансовые организации расширяют линейку цифровых инструментов. Так, Т-Банк запустил сервис «Сделка» для онлайн-расчетов при покупке недвижимости. О том, каким клиентам подобные решения будут наиболее интересны, рассуждает член совета директоров Simple Estate Артем Цогоев:

«Безусловно, сервисы аккредитивных сделок очень востребованы в настоящее время. Это безопасно и для продавца, и для покупателя. Появляются новые возможности, новые технические решения, которые позволяют совершать сделки дистанционно. Это важно для многих людей, например, с точки зрения межрегиональных сделок.

Кроме того, те, кто находятся вне Российской Федерации, могут и покупать, и продавать недвижимость в России, в том числе благодаря таким вот инструментам. Это будет развиваться и дальше. Посмотрим, что у них получится. В целом, это интересное начинание от Т-Банка».

Сервис Т-Сделка работает на базе бесплатного аккредитива: покупатель переводит деньги на специальный счет, где они блокируются до регистрации перехода права собственности на жилье. Когда это подтверждается Росреестром, средства автоматически перечисляются продавцу в течение рабочего дня. Если же регистрация не состоялась, деньги возвращаются покупателю.

Открыть аккредитив можно дистанционно через приложение за несколько минут, срок его действия составляет от 30 до 180 дней. Сервис также предусматривает проверку данных объекта недвижимости, а расчеты проходят полностью онлайн без личных встреч сторон. Основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев соглашается, что такие инструменты упрощают проведение сделок, хотя сам механизм аккредитива, по его мнению, можно доработать:

«Аккредитивы — это самая востребованная услуга по сопровождению сделок купли-продажи, потому что здесь банк выступает гарантом того, что одна сторона, пока не исполнит свои обязательства, не получит деньги, а вторая — их сможет вернуть, если эта сторона не исполнила обязательства. Кто еще может столь же надежно гарантировать эти процедуры?

Другое дело, что было бы более логично раскрывать аккредитив после того, как произошла передача квартиры с подписанием акта приемки-передачи. Тогда можно было бы говорить о более эффективной системе защиты интересов сторон. У нас, к сожалению, на вторичном рынке подписание акта значимой юридической силы на сегодня вообще не имеет».

Пока сервис Т-Сделка работает с операциями с квартирами и апартаментами на вторичном рынке, хотя в дальнейшем банк планирует расширить его применение. В частности, механизм будет использоваться для продажи автомобилей, земельных участков, гаражей и другого имущества, где также требуется безопасная схема расчетов между покупателем и продавцом.

