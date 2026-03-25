МИД РФ: США использовали переговоры с Ираном как прикрытие

В России считают, что Вашингтон использовал переговоры с Ираном, которые продолжались до 28 февраля, в качестве прикрытия для подготовки военной операции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Как оказалось, Вашингтон использовал переговоры как прикрытие»,— подчеркнула Мария Захарова.

Она допустила, что новый виток переговоров также может быть использован для перегруппировки сил.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что новый этап переговоров между США и Ираном может пройти в Исламабаде в выходные. The Guardian со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным переговорщиком на возможной встрече в Пакистане. Axios со ссылкой на источник писал, что иранские официальные лица не верят в искренность предложений президента Дональда Трампа о переговорах.

В феврале США и Иран провели три раунда переговоров, на которых обсуждалась, среди прочего, ядерная программа Ирана. Первый раунд прошел 6 февраля в Маскате, второй и третий — 17 и 26 февраля в Женеве. Через два дня после последнего раунда США и Израиль атаковали Иран.

