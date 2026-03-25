Объяснения для крупных сокращений все чаще звучат так: «Мы внедрили автоматизацию, команды нуждаются в оптимизации». По данным Crunchbase, в прошлом году только американские технические компании уволили почти 130 тыс. сотрудников. Любопытно, что сами крупные игроки рынка ИИ по-разному объясняют происходящее.

К примеру, Алекс Карп, глава Palantir, крупного разработчика ИИ-платформ для бизнеса и госсектора, уверен, что искусственный интеллект сначала «разрушит» часть гуманитарных профессий, а вот прикладные и рабочие специальности окажутся более устойчивыми. Действительно, алгоритмы в первую очередь автоматизируют рутинную работу (подготовку типовых текстов, отчетов, документов). При этом показательна риторика Карпа с фокусом на «более слабых» сотрудниках, а не на решениях, которые позволят переобучить персонал работе с ИИ.

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг тот же сюжет описывает иначе. Технологии сами по себе не «заставляют» увольнять людей, считает глава ведущего поставщика ИИ-ускорителей. Компании, которые объясняют сокращения, ссылаясь на внедрение нейросетей, просто «остались без идей», уверен Хуанг. Также он подчеркивает, что при наличии новых инструментов логичнее искать способы делать больше, а не экономить на сотрудниках.

Такая позиция возвращает ответственность за увольнения в кабинеты руководителей, а не перекладывает на алгоритмы. Но в случае с мнением Хуанга любопытно то, что его недовольство адресовано, по сути, его же клиентам.

Исследования аналитиков McKinsey показали, что к 2030 году автоматизировать можно до трети всего рабочего времени в развитых экономиках. Миллионам людей придется сменить сферу занятости. Другими словами, ИИ действительно меняет структуру рынка труда. Одновременно с этим масштаб и форма этих перемен зависят не только от самих технологий, но и от того, как ими распоряжаются компании.

Александр Леви