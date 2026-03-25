Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани растет спрос на компактное жилье

В Казани 66% всех покупок на рынке жилья в 2025 году пришлось на студии и однокомнатные квартиры. Покупатели чаще выбирают более доступное жилье, сообщает РБК Татарстан.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным GloraX и Т-Банка, это связано с дорогой ипотекой: люди ориентируются на минимальный бюджет. Дополнительно спрос поддерживает покупка небольших квартир под аренду.

В Казани срок накопления первоначального взноса составляет 2,7 года при средней зарплате 93,9 тыс. руб. и средней цене квартиры 9,3 млн руб.

В структуре предложения на рынке 49%занимают студии и однокомнатные квартиры, двухкомнатные — 35%, трехкомнатные — 14%, четырехкомнатные — 2%.

Анна Кайдалова