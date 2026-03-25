Памфилова допустила появление голосования через спутники в регионах без связи

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о планах внедрить в России дистанционное голосование с использованием спутниковой связи. Новый формат предназначен для территорий, где отсутствует устойчивая сотовая связь или доступ в интернет. По словам главы ЦИК, комиссия уже два года работает над этим проектом совместно с компанией «Бюро 1440», которая первой в стране запустила спутники для обеспечения связи.

«Это касается моей сумасшедшей идеи… ДГ (дистанционного голосования.— "Ъ"), как я ее называю, не дистанционное электронное голосование, а уже через спутники голосование, там, где нет связи»,— сказала госпожа Памфилова на заключительном заседании комиссии в нынешнем составе (цитата по «РИА Новости»).

Комментируя реалистичность планов, Элла Памфилова напомнила, что система «Мобильный избиратель», позволяющая голосовать по месту нахождения, также когда-то казалась фантастической. По ее словам, развитие технологий делает подобные проекты вполне осуществимыми, несмотря на скептическое отношение некоторых наблюдателей.