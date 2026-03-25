В «Крыльях Советов» опровергли слухи об уходе главного тренера

Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Магомед Адиев продолжит работу с командой, несмотря на слухи об уходе. Об этом сообщила пресс-служба ПФК со ссылкой на председателя Совета директоров ПФК Дмитрия Яковлева.

«Мы рады, что наш тренер востребован и в других клубах ему готовы делать более выгодные предложения, но сейчас он с "Крыльями" и продолжит работу», — приводятся в сообщении слова Дмитрия Яковлева.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Магомед Адиев переходит в казахстанский клуб «Актобе». По словам Дмитрия Яковлева, в настоящее время команда и тренерский штаб находятся на выходных. А 27 марта игроки соберутся на базе и продолжат подготовку к предстоящим матчам под руководством главного тренера.

Георгий Портнов