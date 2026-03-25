В России предложили поднять налог для владельцев трех и более квартир

Союз финансистов России, в который входят представители региональных минфинов, подготовил инициативы по увеличению доходов бюджета. Одна из идей предполагает введение обязательств для владельцев трех и более объектов жилой недвижимости платить дополнительный налог.

О новой инициативе рассказала глава комитета финансов Санкт-Петербурга Светлана Енилина. По ее словам, приобретение трех и более квартир связано с извлечением доходов, однако налоги со сдачи недвижимости в аренду зачастую не поступают в бюджет.

«Предлагается предусмотреть повышающий коэффициент в сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, — заявила госпожа Енилина (цитата по РБК). — Одновременно при уплате НДФЛ с доходов от сдачи в аренду указанных объектов — предусмотреть соответствующий вычет».

Среди других предложений Союза финансистов — обязать собственников ПВЗ платить налог по кадастровой стоимости помещения.