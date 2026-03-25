В Курской области из-за подъема воды перекрыли мост

В поселке имени Карла Либкнехта Курской области временно прекращено движение по низководному мосту. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Сейм, сообщила пресс-служба правительства региона.

Жилые дома и постройки в районе подтоплены не были, угроза населению отсутствует. Продовольственное, медицинское и противопожарное обеспечение работает в штатном режиме.

Водителей региональный Минтранс призвал заранее планировать пути объезда и внимательно следить за дорожными знаками.