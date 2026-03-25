Суд прекратил дело о банкротстве нефтекомпании «Дулисьма»

Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по делу о банкротстве нефтекомпании (НК) «Дулисьма» Алексея Хотина. Об этом рассказал «РИА Новости» бывший временный управляющий компании Александр Золотухин.

В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд руб. Сейчас он проходит фигурантом по второму делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Семья Хотиных выкупила 100% «Дулисьмы» у Сбербанка за 3 млрд руб. в конце 2012 года. Компании принадлежит Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области.

В 2022 году Арбитражный суд Москвы ввел в отношении компании начальную процедуру банкротства — наблюдение. Решение приняли по заявлению налоговой из-за долга НК перед бюджетом в 13,2 млрд руб. Господин Золотухин был назначен временным управляющим. Позднее Девятый арбитражный апелляционный суд постановил, что определение о введении наблюдения вынесли с процессуальными нарушениями. В 2024 году суд приостановил рассмотрение заявления инспекции ФНС о банкротстве компании.