Бывший замгендиректора оборонного завода останется под домашним арестом

Пермский краевой суд оставил в силе постановление суда первой инстанции о продлении домашнего ареста бывшему топ-менеджеру АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Сергею Мезенцеву. Мера пресечения будет действовать до 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бывший первый замгендиректора АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Сергей Мезенцев обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в хищении с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году господин Мезенцев совместно с соучастниками совершили мошенничество при закупке оборудования для модернизации оборонного производства на сумму более 100 млн руб.

По данному уголовному делу арестованы еще трое фигурантов: бывший топ-менеджер завода «Машиностроитель» Виталий Волчек, предприниматели из Коломны Андрей Рожков и Дмитрий Зайцев. Все трое будут содержаться в СИЗО до 21 мая.