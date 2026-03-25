Самокаты прокатят после селфи

Малолетних нарушителей лишат арендованных электросамокатов. «Яндекс Go» начнет запрашивать селфи у пользователей кикшеринга. Сделать фото попросят лишь тех, чья манера езды выглядит опасной. Таким образом компания планирует бороться с несовершеннолетними пользователями. По итогам проверки доступ к аренде самоката могут ограничить, а разблокировать аккаунт можно будет, предоставив фотографию паспорта.

Но система имеет уязвимости, отмечает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман:

«Проблема с использованием прокатных самокатов несовершеннолетними действительно существует. При этом правила дорожного движения они, возможно, не нарушают, но внутренние правила сервиса — точно. Эти нарушители могут создавать аварийно-опасные ситуации и часто используют электросамокаты не для того, чтобы доехать из пункта «А» в пункт «Б», а ради подросткового баловства. Мы это фиксируем в своей статистике. Операторы ищут способы, чтобы не допустить таких пользователей к своим прокатным средствам. Часто происходит обмен технологиями между операторами. Не исключаю, что если технология окажется эффективной, другие операторы тоже ее внедрят, и она будет использоваться, по крайней мере, у «большой тройки» — точно».

Из-за ограничений связи в столице москвичи обсуждали в соцсетях возможность отказа от электросамокатов в этом сезоне. Однако сервисы кикшеринга попадают в «белые списки» и продолжат работать. Старт проката в 2026 году обещают в ближайшие дни. В некоторых районах самокаты уже доступны. Впрочем, проверка через селфи малоэффективна, рассказал главный редактор «PROШеринг» Денис Кунгуров:

«Инициатива по селфи-верификации связана с желанием операторов повысить лояльность со стороны общества и государства, поскольку и президент, и общественники высказывались негативно. Каршеринги уже не первый год используют селфи-верификацию, и переход на такой способ идентификации для всех шеринговых транспортных средств стал трендом. Но есть нюанс. При проверке системы оказалось, что она принимает любые фотографии — даже можно использовать игрушку или постороннее лицо — и они автоматически проходят проверку. То есть часть снимков может использоваться просто для галочки. Эти данные автоматически обрабатываются системой, возможно, идет накопление фотоданных. Многое будет зависеть от погрешности: если она составит около 20%, эффективность системы будет крайне низкой, и тогда многим пользователям придется подтверждать личность через паспорт».

С этого года ужесточились правила для операторов и пользователей электросамокатов. К запуску допускается транспорт с крупными номерными знаками единого формата, чтобы камеры могли фиксировать нарушителей. Также ввели верификацию через Mos ID. Максимальная скорость езды — 25 км/ч в городе. Во дворах и жилых зонах — не более 20 км/ч. Штраф варьируется от 800 руб. до 2,5 тыс. руб.

Ангелина Зотина, Юлия Савина