Уголовное дело возбудили после взрыва на заводе в Нижегородской области

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту травмирования двух рабочих на заводе в Кстовском районе. Об этом сообщил СУ СКР по региону в Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 216 УК РФ). По данным следствия, взрыв газа на территории завода произошел днем 24 марта при проведении ремонтных работ на оборудовании. Двоих пострадавших сотрудников предприятия доставили в медицинское учреждение.

Гострудинспекция региона сообщила в Telegram-канале, что взрыв произошел на территории ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Работы выполняли сотрудники организации ООО «ПМК-2». Они снимали изоляцию с емкостного оборудования на территории предприятия. Пострадавшие — двое 48-летних изолировщиков ООО «ПМК-2».