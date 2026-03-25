Лавров примет участие в ежегодном собрании членов РСМД
31 марта глава МИД России Сергей Лавров примет участие в ежегодном собрании членов Российского совета по международным делам (РСМД) в Москве. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
«31 марта в Москве глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в общем собрании членов Российского совета по международным делам»,— сказала госпожа Захарова.
«На встрече с членами Российского совета по международным делам глава российского внешнеполитического ведомства даст оценку современной ситуации в мире и пояснения по ключевым российским внешнеполитическим инициативам»,— сообщила дипломат.