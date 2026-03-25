До аэропорта Казани запустят дополнительные поезда из-за концерта Shaman

В Казани на 26, 27 и 29 марта назначены дополнительные пригородные поезда между городом и аэропортом в связи с предстоящими концертами, сообщила пресс-служба «Содружества».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В эти даты в «Казань Экспо» выступят видеоблогер Виктория Соловьева, стендап-комик Виктория Складчикова и артист Shaman.

Поезд № 7602 отправится со станции Казань-1 в 18:09 и прибудет в аэропорт в 18:40. Обратный поезд № 7603 отправится со станции Аэропорт Казань в 21:42 и прибудет в город в 22:10.

Оба поезда будут следовать без промежуточных остановок.

