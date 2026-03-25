Родстер Mazda MX-5, конечно же, нишевый продукт. Едва ли многие из тех, кому позволяют средства, решатся сделать машиной на каждый день автомобиль, у которого всего два кресла в салоне. Тем не менее не без оснований считается, что именно в этом родстере заложены все ценности, присущие бренду: единство всадника и коня.

Но Mazda MX-5 — это не только метафоры в имидже, но и вполне осязаемые традиции в конструкции. Например, когда автомобиль проектировали, решено было сделать его ни в коем случае не больше 1 тонны. Но шли годы, менялись поколения. Каждая новая модель становилась крупнее, и заложенные когда-то правила начинали потихоньку игнорироваться. Например, в США сейчас самая легкая модификация — это Mazda Miata (так на американском рынке называется MX-5), она весит 1,073 тонны. А в Европе в угоду экологическим нормам вынуждены были поступиться мощностью, при том что родстер обязан быть спортивным и ездить быстро. Так что в Старом Свете MX-5 продается с 1,5-литровым мотором, а 2-литровый исключили из линейки.

Поклонники модели не без основания опасались, что в будущем родстер Mazda MX-5 станет электромобилем, который пусть и ездит быстро, но за счет тяжеленных батарей. Но все эти сомнения развеял генеральный менеджер Mazda по глобальным продажам и маркетингу Манабу Осуга. Он пообещал, что новое поколение машин будет весить меньше 1 тонны, под капотом у нее окажется мощный бензиновый мотор, а работой трансмиссии будет управлять шестиступенчатая механическая коробка передач. Так что у обновленной Mazda есть отличный шанс снова завоевать рынок компактных родстеров. Тем более что главный конкурент — BMW Z4 — с недавнего времени больше не выпускается.

Дмитрий Гронский