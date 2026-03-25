Вибрация и звуки в Оренбурге связаны с плановыми учениями на военном полигоне

В среду, 25 марта, в Оренбурге проходят плановые учения на военном полигоне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья в связи с появлением публикаций о звуках и вибрации.

В ведомстве отмечают, что в интернете распространилась информация об ощущении вибрации и о звуках, которые вызвали опасения у жителей. Произошло это около 14:00 (MSK+2).

«Сегодня на военном полигоне проходят плановые учения. Жителям города не стоит беспокоиться», — сообщил вице-губернатор — заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства области Дмитрий Кулагин.

Руфия Кутляева