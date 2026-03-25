В Самаре вора отправили в колонию строгого режима за оскорбление судьи

Прокуратура Ленинского района Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу местного жителя, который признан виновным в оскорблении судьи (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Он приговорен к трем годам семи месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее подсудимый уже привлекался к ответственности за совершение краж. На процессе выяснилось, что в июне 2025 года фигурант уголовного дела, находясь в зале суда, в присутствии государственного обвинителя и других участников процесса нецензурно высказался в адрес председательствующего судьи.

Лингвистическая экспертиза признала эти высказывания выражающими явное неуважение к суду и содержащими оскорбления. На заседании подсудимый полностью признал вину.

Георгий Портнов