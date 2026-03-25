Бывшая сотрудница Росимущества получила 5,5 года за мошенничество с конфискатом

Суд в Смоленской области признал бывшую сотрудницу Росимущества виновной в мошенничестве и использовании поддельных документов и приговорил ее к 5,5 года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Осужденная — бывшая начальница отдела реализации арестованного, конфискованного и другого имущества управления Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях. Следствие и суд установили, что она обеспечила заключение ведомством госконтракта по приему, транспортировке и уничтожению имущества, обращенного в собственность государства, с конкретным юрлицом. Сотрудница Росимущества знала, что Смоленская, Калужская и Брянская таможни изъяли ценности, включая 399 рулонов ворсового полотна и 109 ковров ручной работы. Она организовала похищение этого имущества, предварительно сговорившись с представителем юрлица.

Оба соучастника получали товары от таможен, а затем готовили фиктивные акты уничтожения ценностей, которые потом направляли в управление Росимущества. После этого товары вывозили в Московскую область для продажи.

Согласно материалам дела, подсудимые похитили имущество стоимостью более 309 млн руб., чем нанесли особо крупный ущерб федеральному бюджету.

Представителю коммерческой организации суд назначил 5,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 4,5 года и штрафом в размере 500 тыс. руб.