В ДТП в Кировском районе Волгограда пострадал полугодовалый ребенок

В Кировском районе Волгограда произошло серьезное ДТП. Автомобиль LADA Granta на большой скорости врезался в Skoda Octavia. В аварии пострадал полугодовалый ребенок, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В аварии у остановки "Тополевая" в Волгограде пострадал младенец

В аварии у остановки "Тополевая" в Волгограде пострадал младенец

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В аварии у остановки "Тополевая" в Волгограде пострадал младенец

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Водитель отечественного авто попытался проехать перекресток улиц Тополевой и Лимоновой на красный сигнал светофора. В этот момент на пересечение улиц выехала Skoda, поворачивая в сторону школы-интерната № 4. От удара иномарка перевернулась на крышу, вылетев на остановку «Тополевая».

Шестимесячную девочку доставили в медицинское учреждение. О ее состоянии не сообщается.

Марина Окорокова