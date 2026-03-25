«Люди в мире спорта могут написать любые сценарии»

Можно ли выйти на профессиональный ринг с одной ногой? Ответ вроде бы очевиден, но история бойца из США Крейга Бодзяновски разорвала все шаблоны. Крейг по кличке Аллигатор был перспективным боксером. Ему вручили чемпионский титул, но, как это часто бывает, парень был почти неуправляем, и в 1984 году попал в серьезную аварию на мотоцикле.

Врачи девять часов боролись за его правую ногу, но так и не смогли ее спасти. Конечность пришлось ампутировать чуть ниже колена. И даже после всего случившегося боксер объявил, что вернется на профессиональный ринг. Газеты, конечно, написали по этому поводу пару статей и забыли. Но оказалось, что Бодзяновски говорил серьезно. Он получил лицензию и вызвал на бой одного из боксеров, с которым встречался еще до аварии. Сложно поверить, но Крейг выиграл нокаутом во втором раунде и не собирался заканчивать.

В 1986-м он выигрывает чемпионат Иллинойса. А в 89-м берет вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в 12-раундовом поединке с Тимом Уизерспуном. И вот в 90-м происходит то, чего, в принципе, быть не могло. Боксер без ноги попадает в топ-10 лучших и получает право на чемпионский бой в тяжелом весе с Робертом Дэниелсом. Одноногий боксер продержался против чемпиона все 12 раундов. Да, он проиграл единогласным решением судей, но стал легендой, еще раз доказав, что люди в мире спорта могут написать любые, даже самые невероятные сценарии.

Владимир Осипов