Восьмичасовой рабочий день позади, как и изматывающие пробки по пути домой. День был тяжелый, и самое время для тренировки. Хотя бы легкая разминка обещает блаженное избавление от стресса. Ученые из Великобритании доказали, почему это работает не так эффективно, если вы не в форме, и выяснили, сколько нужно заниматься спортом, чтобы была польза для мозга. Результаты публикует Brain Research.

Исследователи сосредоточили внимание на нейротрофическом факторе головного мозга — этот белок буквально как суперфуд для нейронов. Он помогает им расти и укрепляет связи между уже существующими клетками. Ученые заключают, что всего 15-минутная интенсивная аэробная нагрузка повышает уровень этого белка. Однако если вы в плохой физической форме, то не стоит ждать мгновенной пользы для мозга.

В рамках эксперимента 30 добровольцев, которые с диваном дружили крепче, чем с тренажерами, прошли трехмесячную спортивную программу. И по мере того как росла их выносливость, эффективнее был каждый подход к снаряду. То есть физическая форма работает как усилитель: чем тело мощнее, тем больше пользы для мозга приносит каждая тренировка.

Звучит не очень мотивирующе, но это истина: самый сложный первый шаг дает наименьший результат. Зато потом система работает на нас — тело подкручивает настройки, чтобы каждый следующий рывок окупается. Ведь именно в моменты напряжения мозг работает над своим омоложением. Стоит только продержаться первые месяцы, а потом все будет проще.

Анна Кулецкая