Глава СК потребовал ускорить расследование дела о невыплате зарплаты в Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении трудовых прав сотрудников одной из организаций в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поводом стало обращение работников. По их словам, с ноября 2024 года им не выплачивалась заработная плата, а при увольнении не был произведен окончательный расчет. Задолженность перед сотрудниками не погасили до сих пор.

Уголовное дело расследуется с мая 2025 года СУ СКР по Татарстану, однако никого к ответственности не привлекли.

Анна Кайдалова