Уфимка обвиняется в мошенничестве под видом продажи мебели

Калининский райсуд Уфы рассмотрит уголовное дело 45-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 2-4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель с декабря 2022 по январь 2025 года получила от 16 человек, заказавших у нее кухонные гарнитуры, более 7,5 млн руб. Деньги она присвоила, а мебель не предоставила, полагают в прокуратуре. Обвиняемая не признала вину.

Майя Иванова