На Ставрополье подготовка машины к весеннему сезону подорожала на 4–9%

Жители Ставропольского края в первой половине марта 2026 года продемонстрировали высокую потребительскую активность в сегменте обслуживания автомобилей, несмотря на продолжающийся рост цен. Об этом «Ъ– Кавказ» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс».

По данным компании, в регионе зафиксировано заметное увеличение спроса на традиционный «весенний набор» товаров и услуг. При этом динамика цен в крае коррелирует с общероссийскими трендами, демонстрируя умеренное удорожание сервисных работ и расходных материалов.

Наиболее востребованной услугой первой половины месяца стал шиномонтаж для легковых автомобилей. Средний чек в этой категории на Ставрополье достиг 2705 руб., что на 9% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Несмотря на изменение ценника, количество заказов на смену резины выросло на 10% в годовом сопоставлении. Схожий интерес автовладельцы проявляют и к услугам автомоек, где средний чек увеличился на 5%, составив 1390 руб., а число визитов в сервисные боксы прибавило 9%.

В сегменте товаров для авто наибольший прирост физических объемов продаж показали автошины. Число покупок покрышек на Ставрополье подскочило сразу на 12%, при этом средняя стоимость одной единицы товара составила 7370 руб., увеличившись за год на 4%. Сопутствующие товары также прибавили в цене: средний чек на стеклоомывающую жидкость вырос на 7%, до 304 руб., а наборы щеток стеклоочистителя подорожали на 4%, достигнув уровня 1296 руб. Спрос на эти позиции увеличился на 7% и 3% соответственно.

Эксперты «Чек Индекса» связывают текущий всплеск активности с погодной волатильностью, характерной для южных регионов в этом сезоне, а также эффектом низкой базы прошлого года. В 2025 году весна на Ставрополье наступила значительно раньше, что распределило спрос на более длительный период, в то время как в текущем марте подготовка к сезону приобрела более концентрированный характер. Аналитики также отмечают, что темпы роста стоимости услуг мойки и шиномонтажа в крае начали замедляться, хотя итоговые затраты для потребителей остаются выше прошлогодних.

Валерий Климов