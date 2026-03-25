Полиция задержала жительницу Волгограда, продавшую банковскую карту за 5 тысяч

Сотрудники уголовного розыска и управления по борьбе с киберпреступлениями главка МВД по Волгоградской области задержали 21-летнюю местную жительницу. Она подозревается в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в августе 2025 года в Тракторозаводском районе девушка продала неизвестному свою банковскую карту за 5 тыс. руб. В дальнейшем, полагают оперативники, карту использовали для перевода, снятия и приема средств, добытых мошенническим путем. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В полиции отметили, что днем ранее уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней жительницы Кумылженского района. По данным следствия, она переводила деньги на счета, указанные кибермошенниками, получив за это 1,35 тыс. руб.

Нина Шевченко