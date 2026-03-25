Что требуют друг от друга Иран и США

По данным газеты The Wall Street Journal, в своем плане прекращения войны Иран требует от США:

закрытия всех военных баз в странах Персидского залива;

выплаты репараций;

установления порядка в Ормузском проливе, который позволит Ирану взимать деньги за проход по нему;

предоставления гарантий невозобновления боевых действий;

прекращения ударов Израиля по ливанской шиитской группировке «Хезболла»;

снятия всех санкций с Ирана;

позволения Ирану сохранить ядерную программу без попыток ограничить ее в будущем.

По информации The New York Times, США направили Ирану свой план по прекращению войны. Израильские СМИ приводят его пункты: