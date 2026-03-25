Что требуют друг от друга Иран и США

Подробности

По данным газеты The Wall Street Journal, в своем плане прекращения войны Иран требует от США:

  • закрытия всех военных баз в странах Персидского залива;
  • выплаты репараций;
  • установления порядка в Ормузском проливе, который позволит Ирану взимать деньги за проход по нему;
  • предоставления гарантий невозобновления боевых действий;
  • прекращения ударов Израиля по ливанской шиитской группировке «Хезболла»;
  • снятия всех санкций с Ирана;
  • позволения Ирану сохранить ядерную программу без попыток ограничить ее в будущем.

По информации The New York Times, США направили Ирану свой план по прекращению войны. Израильские СМИ приводят его пункты:

  • месячное перемирие для обсуждения мирного плана;
  • разблокировка Ормузского пролива и создание в нем «свободной морской зоны»;
  • ограничение ракетной программы Ирана по количеству и дальности, использование ракет только в целях самообороны;
  • отказ от уже накопленного ядерного потенциала, передача всего обогащенного урана МАГАТЭ;
  • отказ от намерений создать ядерное оружие;
  • запрет на обогащение ядерного материала на территории Ирана;
  • ликвидация ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо;
  • отказ от поддержки вооруженных проиранских группировок в регионе;
  • отмена всех санкций против Ирана;
  • оказание помощи в развитии гражданской ядерной программы в Бушере.

