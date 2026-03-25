Что требуют друг от друга Иран и США
По данным газеты The Wall Street Journal, в своем плане прекращения войны Иран требует от США:
- закрытия всех военных баз в странах Персидского залива;
- выплаты репараций;
- установления порядка в Ормузском проливе, который позволит Ирану взимать деньги за проход по нему;
- предоставления гарантий невозобновления боевых действий;
- прекращения ударов Израиля по ливанской шиитской группировке «Хезболла»;
- снятия всех санкций с Ирана;
- позволения Ирану сохранить ядерную программу без попыток ограничить ее в будущем.
По информации The New York Times, США направили Ирану свой план по прекращению войны. Израильские СМИ приводят его пункты:
- месячное перемирие для обсуждения мирного плана;
- разблокировка Ормузского пролива и создание в нем «свободной морской зоны»;
- ограничение ракетной программы Ирана по количеству и дальности, использование ракет только в целях самообороны;
- отказ от уже накопленного ядерного потенциала, передача всего обогащенного урана МАГАТЭ;
- отказ от намерений создать ядерное оружие;
- запрет на обогащение ядерного материала на территории Ирана;
- ликвидация ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо;
- отказ от поддержки вооруженных проиранских группировок в регионе;
- отмена всех санкций против Ирана;
- оказание помощи в развитии гражданской ядерной программы в Бушере.