Axios: США и Израиль планируют воевать с Ираном еще две-три недели

Вооруженный конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель, считают в США и Израиле. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. По данным издания, 24 марта президент США Дональд Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету продолжать военное давление на Иран.

«Американские и израильские официальные лица планируют еще две-три недели войны независимо от того, состоятся ли переговоры», — пишет Axios.

По словам израильских источников, одна из стран-посредников предложила временное прекращение огня для проведения детальных переговоров, но администрация Трампа предпочла вести переговоры в условиях боевых действий.

В материале также говорится, что США продолжают работать над различными вариантами военных действий. Среди прочего рассматривается потенциальное развертывание сухопутных войск, пишет Axios.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. The Guardian со ссылкой на источники писала, что вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать главным переговорщиком на возможной встрече в Пакистане. Иранские источники подтвердили, что встреча с представителями США должна состояться на этой неделе.

