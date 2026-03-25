СКР завел дело после жалоб жильцов дома на потопы и бездействие УК в Волгограде

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад у руководителя волгоградского управления ведомства Василия Семенова по уголовному делу по факту бездействия управляющей компании. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

Фото: Нина Шевченко

Жители многоквартирного дома №21 на ул. 51-й Гвардейской в Волгограде жалуются на регулярные потопы. С их слов, на протяжении нескольких лет управляющая компания не предпринимает мер, для решения проблемы. Решение суда организация игнорирует.

По данным «Циан», домом управляет ТСН «Гвардейский». Председатель правления — Наталья Дьякова. Последняя бухгалтерская отчетность представлена за 2020 год: выручка составила 240 тыс. руб., убытки — 24 тыс. руб. В отношении компании открыто 18 исполнительных производств на сумму 1,3 млн руб. В основном это задолженности по оплате коммунальных услуг, исполнительского сбора, страховых взносов. Журналистам «Блокнот Волгоград» в ТСН пояснили, что возместить ущерб собственникам пока невозможно, счета юрлица арестованы.

В СКР уточнили, что дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). Господину Семенову предстоит должить о ходе расследования.

В 2023 и 2024 годах, согласно картотеке Дзержинского райсуда Волгограда, две собственницы квартир требовали взыскать с ТСН ущерб за затопление жилья на общую сумму более 334 тыс. руб. В судебных актах указано, что представитель компании в суд ни на одно из заседаний не являлся, причины не пояснял. Иски были удовлетворены. Также в 2024 году суд по иску прокурора Дзержинского района обязал ТСН разработать производственную программу контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, а также осуществить производственный контроль за качеством воды в течение 60 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

