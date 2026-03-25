Рынок кибербезопасности России вырос в 23 раза за 15 лет

Совокупный вклад отрасли кибербезопасности в российскую экономику за 2025 год составил 3,6-5,3 трлн руб., или около 2% ВВП. Такая оценка приведена в исследовании фонда «Сайберус» и Института экономики роста им. П. А. Столыпина.

Объем российского рынка кибербезопасности увеличился с 16,5 млрд руб. в 2010 году до 374 млрд руб. в 2025-м. Доля российских вендоров в продажах за 15 лет выросла с 50 до 90%. Количество компаний, предоставляющих ИБ-решения, к 2025 году достигло 11,5 тыс.

Количество ИБ-специалистов выросло с 55 тыс. в 2016 году до примерно 135 тыс. в прошлом. Среднее время обнаружения злоумышленника ИБ-специалистами составило 9 дней в 2022-2025 годах по сравнению с 37 днями в период с 2017 по 2021 год.

В исследовании указано, что каждый рубль, вложенный в ИБ-решения, может сохранить до 3,5 руб. в виде предотвращенного ущерба. В целом оценка прямого предотвращенного ущерба для крупных компаний составляет от 0,4 до 1,1 трлн руб., следует из документа.