В Перми начался процесс по делу о массовом отравлении клиентов сети пекарен

В Свердловском суде Перми начался процесс по уголовному делу о массовом отравлении пермяков продукцией пекарен «Хлебница». Как сообщает портал Properm.ru, подсудимыми являются исполнительный директор сети «Хлебница» Ксения Троицкая и технолог, повар-кондитер Ирина Рыбьякова. Им инкриминировали нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

В ходе первого заседания было оглашено обвинительное заключение. Из-за неявки некоторых потерпевших и свидетелей процесс отложен до 6 апреля.

Напомним, в начале января 2025 года суды по требованию Роспотребнадзора приостановили работу пекарен «Хлебница» в нескольких районах Перми из-за массового отравления граждан. Более чем у 80 человек были выявлены энтерит и сальмонеллез.

Уголовное дело по факту массового отравления было возбуждено изначально по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору) в начале января 2025 года.

В рамках расследования были задержаны исполнительный директор Ксения Троицкая и ИП Юлия Гагарина. Следствие настаивало на избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд отправил женщин под домашний арест. Затем мера пресечения была смягчена, а обвинение переквалифицировано на менее тяжкий состав. Если максимальная санкция ч. 2 ст. 238 УК РФ предполагает наказание до шести лет лишения свободы, то по ч. 1 ст. 236 УК РФ виновному грозит максимум до двух лет.

Известно, что Ирина Рыбьякова вину признала частично. В ходе следствия она рассказала, что в период массового отравления продукцией она скрыла от руководства болезнь одного из поваров.