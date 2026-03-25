«В первой встрече снова будут эксперименты»

Сборная России по футболу лишилась двух игроков из-за травм перед встречей с Никарагуа. Команда Валерия Карпина накануне провела открытую тренировку на базе в Краснодаре. Именно там пройдет товарищеский матч.



Сбор главной команды страны в Краснодаре проходит позитивно. В соцсетях мелькают улыбчивые игроки, которым по-отечески раздает дружеские шлепки Валерий Карпин. Звучат шутки, диалоги о рыбалке. Добавим к этому встречу с хлебом, солью и гармонью в аэропорту — и картинка будет полной. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов, который прилетел на южную базу одним из первых, даже о дорожных неурядицах рассказывал с улыбкой:

«Пропустил рейс в Стамбуле, взял билет на другой самолет. По итогу сегодня добрался — это самое главное. Вернулся в ностальгию: попал на тренировочную базу "Краснодара" и сейчас нахожусь в приподнятом настроении. Вы меня, конечно, отвлекаете от наслаждения пребыванием здесь».

Понятно, что сборная Никарагуа, которая занимает в рейтинге FIFA 131-е место (между Руандой и Зимбабве), не тот соперник, который должен напрягать игроков нашей команды. Тем более что в ее составе есть даже звездные легионеры. Так, Александр Головин из «Монако» присоединился к сборной 24 марта. Но претензии к Карпину все равно слышны. Дело в том, что на два матча в заявке оказался 31 человек, из которых пять — вратари. Но встречи с Никарагуа и Мали товарищеские, поэтому на критику внимание мало кто обращает, а очередные дебютанты воспринимаются как должное. В этот раз Карпин вызвал 28-летнего Георгия Мелкадзе из «Ахмата» и 25-летнего Максима Петрова из «Балтики». Упрекнуть Валерия Карпина не в чем, считает экс-спартаковец Эдуард Мор:

«Я рад, что Карпин на основании увиденного приглашает Петрова, который сейчас больше бегает и явно выделяется в "Балтике", а также Мелкадзе. Они провели хорошие матчи и попали в сборную — все справедливо».

Задолго до стартового свистка с Никарагуа у сборной уже есть потери. Алексей Батраков («Локомотив») и Игорь Дивеев («Зенит») в ближайших встречах не сыграют — у них небольшие травмы. Что касается первой открытой тренировки, судя по тому, в каких составах ребята играли двухсторонку, в первой встрече снова будут эксперименты. И пока команда Карпина проводит лишь товарищеские встречи, ничего не изменится. Кстати, когда защитника из «Локомотива» Александра Сильянова спросили, когда все может вернуться на круги своя и какое место могла бы занять сборная на предстоящем чемпионате мира, он ответил:

«Даже предугадывать не хочу. Все меняется с каждым днем, все непонятно. А какое место бы заняли, тоже фиг его знает, если честно».

Очередную победу нашей команды над явным аутсайдером — командой Никарагуа — болельщики смогут увидеть 27 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Цены на билеты, оставшиеся в свободной продаже, стартуют с отметки 1,2 тыс. руб.

Владимир Осипов