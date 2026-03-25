Токсичный контент в соцсетях превысил 10%

Французский стартап Bodyguard, предоставляющий услуги модерации, выпустил доклад «Обсерватория онлайн-ненависти», в котором подсчитал негативные комментарии в социальных сетях своих клиентов: медиа, брендов и общественных деятелей в 2025 году, пишет La Tribune. Подобный доклад публикуется второй год подряд.

По данным компании, из 14,3 млрд изученных комментариев 182 млн оказались токсичными. Наибольшая их доля наблюдается на платформах Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube. Показатель токсичных комментариев в вышеперечисленных соцсетях достиг 10,3% и 10,2% соответственно. Среди негативных комментариев — оскорбления (47%), прямые высказывания, разжигающие ненависть (14%), и различные формы расизма (6%).

«Наиболее жестокие формы ненависти, такие как оскорбления, расизм и ксенофобия, все чаще встречаются в онлайн-разговорах. Яркие геополитические и спортивные события 2025 года явно способствовали усилению этой напряженности»,— пояснил Шарль Коэн, основатель и генеральный директор Bodyguard.

Екатерина Наумова