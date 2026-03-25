Глава МИД Египта призвал США и ЕС к деэскалации на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти провел переговоры с советником президента США по африканским и арабским странам Массадом Булосом и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Господин Абделатти призвал стороны к поиску решений для деэскалации на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти

Фото: Tarek Wajeh / AP Министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти

Как сообщает Associated Press, Бадр Абделатти заявил американскому собеседнику, что необходимо предпринять «согласованные региональные и международные усилия по деэскалации ситуации». Он предупредил о серьезных экономических последствиях войны.

В разговоре с Каей Каллас господин Абделатти также призвал к координации между Египтом и ЕС в поисках дипломатического решения конфликта.

В марте Египет повысил цены на топливо и объявил о таких мерах, как сокращение официальных зарубежных поездок и ужесточение требований к потреблению топлива во всех секторах экономики.

