Наше место — в «Буфете»!

«Буфет на Большой» — одно из самых заметных заведений общественного питания в Челябинске. Здесь, в нижней части улицы Цвиллинга (до 1917 года — ул. Большая, отсюда и название), удачным образом сошлось все.

Локация в самом центре Челябинска, рядом — правительство области, главная пешеходная улица города, офисные центры и прочие точки притяжения людей. Старое, еще XIX века постройки, красивое здание. Удачный интерьер, подчеркивающий как возраст дома, так и усилия дизайнеров по его оформлению.

«Прикормленное» место — ранее много лет здесь был «Балкан гриль», интересный ресторан балканской, прежде всего сербской кухни. Наличие Семена Гвая, одного из самых талантливых шеф-поваров Челябинска, делающего упор на русскую и в том числе — на уральскую кухню, завсегдатаем фестивалей которой он является.

И ничего удивительного, что внутри рабочей недели уже через 15 минут после полуденного открытия один из залов «Буфета» заполнен почти на треть.

Несмотря на то, что в Челябинск уже пришла весна, и средние температуры перешли в плюсовые по Цельсию значения, весеннее меню еще не запущено в ход. Что же, самое время внимательно оценить и напоследок распробовать «зимний» вариант меню.

Закуски, салаты, супы — большая часть горячих блюд стандартны и универсальны: среди салатов есть и цезарь, оливье, и нисуаз, и салат с ростбифом и даже «Мимоза» с рыбным риетом. Из супов — борщ, солянка, томленые щи и уха, из пасты — карбонара, есть лазанья, из горячего — пельмени двух видов, говяжьи щечки с картофельным пюре, котлета из судака, пожарская котлета, голубцы, филе лосося да разные стейки. Десерты — «наполеон», «птичье молоко», вариация «Павловой», модный ныне баскский чизкейк, апельсиновый кекс с мороженым.

Учитывая контингент заведения — чиновники, менеджеры разного уровня среднести, предприниматели, приезжие (в одном здании с рестораном — гостиница), эта универсальность и даже банальность понятна. Гости хотят знакомые, привычные блюда — гости их получат.

Но есть и блюда, которые выбиваются из общего ряда, и все-таки дают шефу проявить фантазию. Их-то я и взял.

Из закусок приглянулась мозговая косточка с томатной сальсой (590 руб.), поданная под тонким слоем горчицы, в придачу с парочкой бородинских мини-хлебцев и стебельком зеленого лука. Сердцевина кости, обработанная до состояния такой нежности, что прикасаться ложкой боязно — почти шедевр, особенно возложенная на кусочек бородинского, да в прикуску с лучком... Сальса казалась даже лишней.

А вот ассорти домашних бутербродов (570 руб.), хоть и просило своим видом немедленно сопроводить их чем-то крепким, в итоге разочаровало. К салу зачем-то добавили слишком много слишком острой горчицы, буженина была невнятной по вкусу, а сельдь под маринованным красным луком — скользкой на языке, словно устрица.

Уральский борщ со смальцем и бородинской булочкой (570 руб.) оказался вполне себе стандартным борщом, без картошки, но с болгарским перцем, как показалось по вкусу.

Оказался среди заказанного мной и один шедевр. Пастуший пирог с томленой телятиной (690 руб.) — это корзиночка из песочного теста в обливке из сливочно-грибного соуса, внутри которой — томленая телячья щечка вкупе с овощным рагу, под подушкой из картофельного пюре. Все в этом блюде было к месту, точно, совместимо и очень, очень вкусно. Прежде всего — сочетание телятины и овощей — нежное, и при этом вполне себе сытное.

Из десертов выбрал шоколадный кекс с чайным мороженым. Обычная история, а вот вкус мороженого и впрямь нестандартный. Но не более.

Хороший обед в «Буфете» вытащит из вашего кошелька около трех тысяч рублей на человека без алкоголя. Если вы хотите, пока не пришла жара, качественно попрощаться с зимней кухней — отличный вариант. Но поторопитесь — весеннее меню уже на подходе.

Дмитрий Моргулес