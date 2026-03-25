В Татарстане открыли прием заявлений на охоту на пернатую дичь

В Татарстане начался прием заявлений на получение разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях в весенний сезон. Об этом сообщил Госкомитет республики по биоресурсам.

Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ

Весенняя охота на селезней уток с использованием подсадных уток разрешена с 4 апреля по 6 мая; на водоплавающую дичь (селезни уток, гуси) — с 11 по 20 апреля, на боровую дичь (самцы глухарей и тетеревов, вальдшнеп) — с 18 по 27 апреля.

Анна Кайдалова