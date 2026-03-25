Семилетний водитель квадроцикла врезался в забор под Астраханью
Накануне под Астраханью семилетний водитель попал в ДТП. Мальчик 2019 года рождения управлял квадроциклом и врезался в забор. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Семилетний ребенок врезался в забор на квадроцикле в селе Началово
Фото: УМВД России по Астраханской области
Инцидент произошел в 17 часов на ул. Микрорайон 3 Южный села Началово Приволжского района. Предварительно, ребенок не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате ДТП несовершеннолетнего с телесными повреждениями доставили в больницу.
В 23 часа того же дня 17-летний водитель мотоцикла наехал на пешехода 1986 года рождения. Последний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. ДТП произошло в селе Началово на ул. Ленина.
Госавтоинспекция Приволжского района устанавливает все обстоятельства произошедших дорожно-транспортных происшествий.