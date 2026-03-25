РБК: владелец газеты «Ведомости» пойдет в Госдуму от «Единой России»

Собственник компании-издателя газеты «Ведомости» Олег Леонов может пойти на выборы в Государственную думу от партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к московским властям и руководству ЕР.

Олег Леонов

Фото: NW Advisors Олег Леонов

Фото: NW Advisors

Господину Леонову с 2022 года принадлежало АО «Саппорт», которое владеет издающим «Ведомости» АО «Бизнес Ньюс Медиа». РБК написал со ссылкой на источники на медиарынке, что собственник компании-издателя газеты может смениться.

Олег Леонов сказал РБК, что он рассматривает для себя возможность участия в предварительном голосовании «Единой России». При этом в списках участников праймериз он на данный момент не появился. Собеседники издания рассказали, что господин Леонов может баллотироваться от Центрального округа Москвы (избирательный округ №208). В действующем созыве Госдумы данный округ представляет самовыдвиженец, тезка издателя «Ведомостей» Олег Леонов, присоединившийся после избрания к фракции «Новых людей».

Олег Леонов, владеющий АО «Саппорт», начинал карьеру в деловом журнале «Эксперт». В 2003 году был заместителем главного редактора РБК по медийным проектам, а позже работал заместителем главного редактора информационной службы канала РЕН ТВ. Медиаменеджер неоднократно фигурировал в публикациях московского отделения «Единой России». В них представители правящей партии называли господина Леонова своим «сторонником».

Степан Мельчаков