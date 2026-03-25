«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, как университетские кампусы становятся частью экосистемы, включающей и бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Конец IV века до нашей эры, Платон приобретает небольшой участок земли в полутора километрах от Афин. Здесь он создает свою знаменитую Академию — не просто первую философскую школу, но и прообраз кампусов. Тогда это было всего несколько жилых зданий, гимнасиев — то есть площадок для занятия спортом, а также тенистые аллеи платанов и олив для диалектических споров. Сегодня, спустя почти 2,5 тыс. лет, кампус — это не просто лектории и общежития, а целая экосистема, в которую плотно включен и бизнес. Для компаний университетские площадки — это прямой доступ к кадрам и разработкам.

Взять, к примеру, Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. В конце 2025 года здесь, на базе Уфимского университета науки и технологий по нацпроекту «Молодежь и дети», открылась учебно-научная лаборатория «ИнноваБиоТех». Индустриальным партнером проекта выступило местное предприятие — один из лидеров в области сельскохозяйственных биотехнологий. Что такой симбиоз дает студентам и компании, “Ъ FM” рассказал Рашит Фархутдинов:

«Мы решаем задачи, связанные с созданием биопрепаратов, определенных регуляторов роста растений и другой продукции для нашего сельского хозяйства совместно с компанией "Башинком". Это позволяет нам, в частности, привлекать к данным работам студентов, то есть давать им практические навыки, знакомить с предприятием. В будущем многие из них становятся сотрудниками предприятий. То есть, используя студентов, преподавателей как исследователей, компания решает свои научно-исследовательские задачи, связанные как с разработкой биопрепаратов, так и с исследованиями в области физиологии растений, биотехнологии и микробиологии».

Всего к началу следующего десятилетия в России должны появиться 25 современных кампусов. А к 2036 году их число вырастет до 40.