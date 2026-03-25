В Гомеле студент колледжа умер после нападения одногруппника с ножом

В белорусском Гомеле студент колледжа ударил ножом одногруппника во время прохождения практики на учебном полигоне. Пострадавший умер в больнице, сообщил Следственный комитет Белоруссии в Telegram-канале.

Конфликт между студентами произошел сегодня утром. «На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. В ходе фиксации следовой картины изъято орудие преступления — нож»,— сообщили в СК. Следователи работают с задержанным несовершеннолетним, допрашивают свидетелей произошедшего и администрацию колледжа. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 139 УК Белоруссии).