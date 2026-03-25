В Турции указали на системный кризис в международных отношениях

Международные отношения переживают системный кризис, а мир столкнулся с крахом международного порядка, который был установлен после Второй мировой войны. С такой оценкой событий выступил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

«Мы не можем оставаться равнодушными и к гуманитарной трагедии, разворачивающейся на Ближнем Востоке. Гуманитарная катастрофа в Судане, война на Украине, геноцид в Газе и война, развязанная против Ирана Израилем и США, наглядно демонстрируют не просто кризис, а глубокий крах международного порядка после Второй мировой войны»,— указал спикер турецкого парламента (цитата по ТАСС).

Нынешняя реальность отражает системный кризис, в котором «беззаконие стало нормой, власть заменила верховенство права, а международные механизмы стали в значительной степени неэффективными», заключил он.

Анастасия Домбицкая